«Не только Хоумлендер»: 8 классных ролей Энтони СтарраШирокому зрителю новозеландский актер Энтони Старр стал известен благодаря роли психопата Хоумлендера в сериале «Пацаны». Рассказываем вам о 8 классных фильмах и сериалах с Энтони Старром, которые вы наверняка еще не видели.
Тест: какой вы эгоист по жизни из «Пацанов»?3 июня состоялась премьера нового сезона сериала «Пацаны» о группе борцов с преступлениями, совершенными супергероями. Киноафиша предлагает пройти интересный тест и узнать, кто из неоднозначных персонажей сериала примерно такой же эгоист по жизни, как и вы.