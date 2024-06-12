Меню
Новости о сериале «Пацаны»

Вся информация о сериале
Солидный и сбалансированный: появились отзывы о четвертом сезоне «Пацанов»
Солидный и сбалансированный: появились отзывы о четвертом сезоне «Пацанов» Также стало известно, что пятый сезон станет финальным.
12 июня 2024 09:28
Сериал «Пацаны» продлен на пятый сезон
Сериал «Пацаны» продлен на пятый сезон Не исключено, что он станет заключительным.
14 мая 2024 16:31
Билли Бутчер находит оружие против суперов в трейлере четвертого сезона «Пацанов»
Билли Бутчер находит оружие против суперов в трейлере четвертого сезона «Пацанов» На кону судьба мира.
6 мая 2024 11:05
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023
Трейлеры новых сезонов «Дома Дракона», «Пацанов» и других сериалов: что показали на CCXP 2023 Также вышли тизеры сериалов по видеоиграм Fallout и Halo.
3 декабря 2023 23:11
В разработку запущен спин-офф «Пацаны: Мексика»
В разработку запущен спин-офф «Пацаны: Мексика» Продюсерами выступают давние друзья Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь.
29 ноября 2023 13:27
Безумная вселенная «Пацанов» расширяется: 5 вещей, которые нужно знать о новом сериале «Поколение "Ви"»
Безумная вселенная «Пацанов» расширяется: 5 вещей, которые нужно знать о новом сериале «Поколение "Ви"»  Уже 29 сентября на Amazon Prime выйдут сразу три эпизода спин-оффа из восьми запланированных.
27 сентября 2023 12:00
Выход четвертого сезона «Пацанов» откладывается из-за забастовки сценаристов
Выход четвертого сезона «Пацанов» откладывается из-за забастовки сценаристов Команда шоу не может завершить постпроизводство.
29 июня 2023 16:17
Энтони Старр поделился своими впечатлениями от четвертого сезона «Пацанов»
Энтони Старр поделился своими впечатлениями от четвертого сезона «Пацанов» Актер шокирован тем, что ему приходилось делать.
3 мая 2023 14:30
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
17 апреля 2023 12:00
Завершились съемки четвертого сезона «Пацанов»
Завершились съемки четвертого сезона «Пацанов» Об этом объявил исполнитель роль Хоумлендера в своих социальных сетях.
4 апреля 2023 17:03
«Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023
«Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик», «Пацаны»: объявлены победители Critics Choice Super Awards 2023 Оскароносный фильм «Всё везде и сразу» одержал победу в трех категориях.
20 марта 2023 13:04
Съемки четвертого сезона «Пацанов» подходят к концу
Съемки четвертого сезона «Пацанов» подходят к концу О завершении своей части работы оповестил Саймон Пегг.
20 января 2023 12:32
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах Немного жуткой классики про инопланетян и небанальные хорроры, в которых монстры с других планет притворяются людьми.     
10 января 2023 12:00
Сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» будет детективом с «обилием крови»
Сериал «Поколение «Ви» из вселенной «Пацанов» будет детективом с «обилием крови» Также в нем появятся несколько персонажей из основного шоу.
22 декабря 2022 14:28
В четвертом сезоне «Пацанов» маму Хьюи сыграет Розмари ДеУитт
В четвертом сезоне «Пацанов» маму Хьюи сыграет Розмари ДеУитт Также к продолжению присоединился Саймон Пегг и еще пара актеров.
2 декабря 2022 14:35
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022 В числе триумфаторов юбилейной церемонии оказались также «Человек-паук: Нет пути домой», «Аллея кошмаров» и «Дюна».
27 октября 2022 17:27
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет В 90-е Зена стала образцом для подражания и кумиром всех смелых и решительных девочек в мире.
13 октября 2022 17:00
Создатели «Пацанов» показали новых супергероинь из четвертого сезона
Создатели «Пацанов» показали новых супергероинь из четвертого сезона Костюмы для персонажей разработал создатель образа Солдатика.
11 октября 2022 12:51
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров Если вы уверены, что всенародная любовь достается только выходцам из Голливуда, взгляните на этих новозеландских актеров!
28 сентября 2022 12:00
Гримасы, смех, неприличные жесты: вышла подборка неудачных дублей со съемок «Пацанов»
Гримасы, смех, неприличные жесты: вышла подборка неудачных дублей со съемок «Пацанов» В ролик попали не только забавные ляпы, но и интересные технические моменты со съемок.
27 сентября 2022 11:15
Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви»
Завершились съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Поколение «Ви» Дата премьеры сериала остается неизвестной.
20 сентября 2022 11:31
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы На этой неделе стриминги радуют нас финальным сезоном Атланты, абсурдном шоу из России и новой комедией от Нетфликс.  
16 сентября 2022 15:00
Джеффри Дин Морган получил роль в четвертом сезоне «Пацанов»
Джеффри Дин Морган получил роль в четвертом сезоне «Пацанов» Актер наконец воссоединится с создателем «Сверхъестественного».
25 августа 2022 23:06
Начались съемки четвертого сезона «Пацанов»
Начались съемки четвертого сезона «Пацанов» Оглашено название первой серии.
23 августа 2022 10:06
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру 14 июля на Premier стартовала драмеди «Люся», которая повествует о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. Одну из ролей в сериале исполнил Иван Макаревич. По случаю премьеры Киноафиша встретилась с актером и расспросила про любимые фильмы и сериалы.
25 июля 2022 13:25
Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет?
Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет? Рассказываем все, что известно о новом сезоне в данный момент.
11 июля 2022 17:43
Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом
Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом Об этом рассказал шоураннер Эрик Крипке.
11 июля 2022 15:55
5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов» Зрители еще не пришли в себя после финала третьего сезона «Пацанов», как в июне 2022 года было объявлено о продлении проекта на четвертый сезон. Рассказываем как скрасить длительное ожидание новых эпизодов.
11 июля 2022 10:21
Что не так с «Пацанами»: 11 фактов из оригинальных комиксов, которые шокируют поклонников сериала
Что не так с «Пацанами»: 11 фактов из оригинальных комиксов, которые шокируют поклонников сериала Изменения, которые сделали безумный и полный сатиры на современную супергероику комикс еще более отвязным и непредсказуемым.
8 июля 2022 12:26
«Не только Хоумлендер»: 8 классных ролей Энтони Старра
«Не только Хоумлендер»: 8 классных ролей Энтони Старра Широкому зрителю новозеландский актер Энтони Старр стал известен благодаря роли психопата Хоумлендера в сериале «Пацаны». Рассказываем вам о 8 классных фильмах и сериалах с Энтони Старром, которые вы наверняка еще не видели.
30 июня 2022 12:00
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны» Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
14 июня 2022 13:38
Сериал «Пацаны» продлен на четвертый сезон
Сериал «Пацаны» продлен на четвертый сезон Антисупергеройское шоу остается одним из главных хитов стрим-сервиса Amazon Prime Video.
13 июня 2022 10:46
Тест: какой вы эгоист по жизни из «Пацанов»?
Тест: какой вы эгоист по жизни из «Пацанов»? 3 июня состоялась премьера нового сезона сериала «Пацаны» о группе борцов с преступлениями, совершенными супергероями. Киноафиша предлагает пройти интересный тест и узнать, кто из неоднозначных персонажей сериала примерно такой же эгоист по жизни, как и вы.
3 июня 2022 12:51
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом»
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом» Продолжения культовых шоу и любопытные теленовинки в нашей традиционной подборке главных сериалов месяца.
27 мая 2022 12:16
Хоумлендер сходит с ума, а Мясник получает суперспособности в трейлере третьего сезона «Пацанов»
Хоумлендер сходит с ума, а Мясник получает суперспособности в трейлере третьего сезона «Пацанов» Градус безумия, драматизма и кровавости снова повышается.
17 мая 2022 11:30
Лазер из глаз, супергерой Дженсен Эклс и танцы: вышел первый трейлер третьего сезона «Пацанов»
Лазер из глаз, супергерой Дженсен Эклс и танцы: вышел первый трейлер третьего сезона «Пацанов» Приготовьтесь к новым безумным приключениям и неожиданным сюжетным поворотам.
14 марта 2022 12:43
Amazon представил кровавый трейлер анимационной антологии «Осатанелые» из вселенной «Пацанов»
Amazon представил кровавый трейлер анимационной антологии «Осатанелые» из вселенной «Пацанов» Создатели мультсериала собрали звездный актерский состав для озвучки шоу.
17 февраля 2022 13:09
Amazon выпустил остроумный тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые»
Amazon выпустил остроумный тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» В ролике показали три версии Хоумлендера.
3 февраля 2022 12:43
Amazon выпустил тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» и объявил дату премьеры
Amazon выпустил тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» и объявил дату премьеры Каждый из восьми эпизодов будет обладать собственным стилем рисовки.
19 января 2022 11:09
Третий сезон «Пацанов» получил дату премьеры и первый тизер
Третий сезон «Пацанов» получил дату премьеры и первый тизер Также появился новый кадр с Дженсеном Эклсом.
10 января 2022 13:20
Актер Ник Уэкслер впервые предстал в образе Синего Ястреба из третьего сезона «Пацанов»
Актер Ник Уэкслер впервые предстал в образе Синего Ястреба из третьего сезона «Пацанов» Появилось фото и новый новостной блок Seven on 7.
8 декабря 2021 17:00
Карл Урбан и Эрик Крипке анонсировали анимационную антологию в рамках вселенной «Пацанов»
Карл Урбан и Эрик Крипке анонсировали анимационную антологию в рамках вселенной «Пацанов» Работа над ней почти завершена.
6 декабря 2021 14:32
В третьем сезоне «Пацанов» будет раскрыта история корпорации Vought
В третьем сезоне «Пацанов» будет раскрыта история корпорации Vought В сериале покажут развитие организации в 60-е, 70-е и 80-е годы.
2 декабря 2021 13:39
По словам шоураннера «Пацанов», третий сезон будет посвящен проблеме токсичной маскулинности
По словам шоураннера «Пацанов», третий сезон будет посвящен проблеме токсичной маскулинности Эрик Крипке доведет персонажей до их предела.
17 ноября 2021 13:12
Стало известно, когда начнутся съемки новых сезонов «Теда Лассо», «Тени и кости», а также спин-оффа «Пацанов»
Стало известно, когда начнутся съемки новых сезонов «Теда Лассо», «Тени и кости», а также спин-оффа «Пацанов» Проекты отправят в работу в 2022 году.
11 ноября 2021 16:36
Каст третьего сезона «Пацанов» пополнился тремя исполнителями
Каст третьего сезона «Пацанов» пополнился тремя исполнителями В продолжении заменили экранную жену Ласа Алонсо. 
6 октября 2021 16:09
Пока безымянный спин-офф «Пацанов» обрел шоураннеров
Пока безымянный спин-офф «Пацанов» обрел шоураннеров Сериал официально получил зеленый свет. 
28 сентября 2021 11:11
Звезды «Пацанов» объявили об окончании съемок третьего сезона
Звезды «Пацанов» объявили об окончании съемок третьего сезона Актеры поблагодарили коллег за работу и отметили, что предстоящий сезон будет самым лучшим. 
13 сентября 2021 11:47
В третьем сезоне «Пацанов» у корпорации Vought появится свой стрим-сервис
В третьем сезоне «Пацанов» у корпорации Vought появится свой стрим-сервис Выпущен новый эпизод веб-сериала Vought News Network. 
8 сентября 2021 11:40
Токсичная маскулинность и флэшбэки: Эрик Крипке тизерит 3 сезон и спин-офф «Пацанов»
Токсичная маскулинность и флэшбэки: Эрик Крипке тизерит 3 сезон и спин-офф «Пацанов» На данный момент около 75% нового сезона уже отснято. 
14 июля 2021 13:45
«Просто пытаюсь справиться с этим»: Дженсен Эклс устал от съемок «Пацанов»
«Просто пытаюсь справиться с этим»: Дженсен Эклс устал от съемок «Пацанов» Актер пожаловался на суровые будни съемочного процесса. 
5 июля 2021 11:07
