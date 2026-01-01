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Саундтреки сериала «Звездные войны: Бракованная партия»

Музыка из сериала «Звездные войны: Бракованная партия» Вся информация о сериале
Star Wars: The Bad Batch - Vol. 2 (Episodes 9-16) [Original Soundtrack]
Star Wars: The Bad Batch - Vol. 2 (Episodes 9-16) [Original Soundtrack] 38 композиций. Kevin Kiner
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Star Wars: The Bad Batch - Vol. 1 (Episodes 1-8) [Original Soundtrack]
Star Wars: The Bad Batch - Vol. 1 (Episodes 1-8) [Original Soundtrack] 37 композиций. Kevin Kiner
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Enter the Bad Batch (From "Star Wars: The Bad Batch") - Single
Enter the Bad Batch (From "Star Wars: The Bad Batch") - Single 1 композиция. Kevin Kiner
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Omega the Prisoner Kevin Kiner 2:27
2 Bane vs Shand Kevin Kiner / David G. Russell 3:01
3 Weird Creatures Kevin Kiner 2:45
4 Target Is Getting Away Kevin Kiner / David G. Russell 4:01
5 Raxus Under the Empire Kevin Kiner / Sean Kiner 3:37
6 Move In Kevin Kiner 3:43
7 Walker Chase Kevin Kiner / David G. Russell 3:52
8 Tension in Ryloth Kevin Kiner 3:56
9 Different Perspectives Kevin Kiner 2:10
10 Flying Is a Feeling Kevin Kiner 2:51
11 Guilty of Treason Kevin Kiner 3:59
12 Rampart Interrogates Kevin Kiner 2:54
13 Hera's Plan Kevin Kiner / David G. Russell 4:33
14 Howzer's Sacrifice Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey 4:11
15 Farewell to Hera Kevin Kiner / Sean Kiner 3:21
16 Roland Durand Kevin Kiner / Sean Kiner 2:28
17 Mining Tunnels Kevin Kiner 3:56
18 The Hives Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey 3:12
19 Retrieving the Spice Kevin Kiner / David G. Russell 4:18
20 Searching for Gregor Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey 4:36
21 Into the Base Kevin Kiner / John Williams 3:16
22 Hallway Fight Kevin Kiner / David G. Russell 2:06
23 Rescue Mission Escalates Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey 4:27
24 Secret Landing Pad Kevin Kiner / John Williams 3:53
25 Into the Labs Kevin Kiner / Sean Kiner 2:12
26 Back to Tipoca City Kevin Kiner / David G. Russell 2:36
27 Weren't Loyal to Me Kevin Kiner 3:11
28 Fire When Ready Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey 2:35
29 Standoff Kevin Kiner 4:02
30 Collapse Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey 5:19
31 Underwater Tunnel Kevin Kiner 3:26
32 Saberjowl Attack Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey 2:16
33 To the Surface Kevin Kiner 4:00
34 Leaving Kamino Kevin Kiner / Sean Kiner 2:50
35 Lama Su Kevin Kiner / Sean Kiner 2:31
36 End Credits (Star Wars: The Bad Batch) Kevin Kiner / Sean Kiner 0:44
37 Cid's Jukebox Mix Vol. 2 Kevin Kiner / Sean Kiner 7:25
38 Roland's Jukebox Mix Kevin Kiner / Sean Kiner 5:31
Доступен список песен из сериала «Звездные войны: Бракованная партия» (2021) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Звездные войны: Бракованная партия» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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