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Постер сериала Звездные войны: Бракованная партия
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Бракованная партия Сезоны

Звездные войны: Бракованная партия, список сезонов

Star Wars: The Bad Batch
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Звездные войны: Бракованная партия»
Звездные войны: Бракованная партия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 4 мая 2021 - 13 августа 2021
 
Звездные войны: Бракованная партия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов 4 января 2023 - 29 марта 2023
 
Звездные войны: Бракованная партия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов 21 февраля 2024 - 1 мая 2024
 
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