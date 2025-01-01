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Звездные войны: Бракованная партия
Сезоны
Звездные войны: Бракованная партия, список сезонов
Star Wars: The Bad Batch
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Стрим-сервис
Disney+
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Звездные войны: Бракованная партия»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
4 мая 2021 - 13 августа 2021
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
4 января 2023 - 29 марта 2023
Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов
21 февраля 2024 - 1 мая 2024
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