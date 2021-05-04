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Звездные войны: Бракованная партия 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звездные войны: Бракованная партия
Киноафиша Сериалы Звездные войны: Бракованная партия Сезоны Сезон 1

Star Wars: The Bad Batch
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездные войны: Бракованная партия»

В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Бракованная партия» история разворачивается сразу же после событий, произошедших в «Войне клонов» и одном из эпизодов фантастической саги Лукаса. Главные персонажи «Бракованной партии» — экспериментальная партия клонов. Их главная особенность — набор генетических модификаций, который позволяет особенно эффективно справляться с задачами даже в самых стрессовых и напряженных ситуациях. Уникальные силы помогают главным героям побеждать в схватках с невиданными обитателями вселенной и путешествовать по самым дальним ее закоулкам.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Звездные войны: Бракованная партия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Последствия Aftermath
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2021
Режь и беги Cut and Run
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2021
Перестановки Remplacements
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2021
Загнанный в угол Cornered
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2021
Ярость Rampage
Сезон 1 Серия 5
28 мая 2021
Выведен из эксплуатации Decommissioned
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2021
Боевые шрамы Battle Scars
Сезон 1 Серия 7
11 июня 2021
Воссоединение Reunion
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2021
Утраченная награда Bounty Lost
Сезон 1 Серия 9
25 июня 2021
Точки соприкосновения Common Ground
Сезон 1 Серия 10
2 июля 2021
Дьявольская сделка Devil's Deal
Сезон 1 Серия 11
9 июля 2021
Военная мантия War Mantle
Сезон 1 Серия 12
16 июля 2021
Зараженный Infested
Сезон 1 Серия 13
23 июля 2021
Военная мантия War-Mantle
Сезон 1 Серия 14
30 июля 2021
Возвращение на Камино Return to Kamino
Сезон 1 Серия 15
6 августа 2021
Камино проиграл Kamino Lost
Сезон 1 Серия 16
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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