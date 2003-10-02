В 3 сезоне 9 серии сериала «Клиника» во время осмотра пациентки Эллиот случайно доводит ее до оргазма, что становится предметом шуток в клинике. Терк же совершает огромную ошибку, когда заявляет уборщику, что не боится его.
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