В 3 сезоне 7 серии сериала «Клиника» Джей Ди наслаждается романтическими отношениями с Дэнни, а Кокс в ярости, что теперь постоянно видит его у себя дома. В клинику вновь попадает Трейси, а Келсо временно теряет слух, но не подает виду.