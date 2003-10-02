В 3 сезоне 7 серии сериала «Клиника» Джей Ди наслаждается романтическими отношениями с Дэнни, а Кокс в ярости, что теперь постоянно видит его у себя дома. В клинику вновь попадает Трейси, а Келсо временно теряет слух, но не подает виду.
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