В 3 сезоне 3 серии сериала «Клиника» каждый из героев получает свою группу стажеров. Пока Джей Ди пытается стать для своих подопечных лучшим другом, а Терк запугивает смертью пациентов, Эллиот заставляет своих ребят стать лучшими стажерами.
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