В 3 сезоне 19 серии сериала «Клиника» Эллиот просит Джея Ди ничего не рассказывать про их предыдущую ночь Шону. Чтобы не выглядеть перед ней жалким, Джей Ди снова сходится с Дэнни. Тем временем Келсо переводит уборщика в охранники.
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