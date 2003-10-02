В 3 сезоне 19 серии сериала «Клиника» Эллиот просит Джея Ди ничего не рассказывать про их предыдущую ночь Шону. Чтобы не выглядеть перед ней жалким, Джей Ди снова сходится с Дэнни. Тем временем Келсо переводит уборщика в охранники.