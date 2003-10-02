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Киноафиша Сериалы Клиника Сезоны Сезон 3 Серия 19

Клиника 3 сезон 19 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Клиника»
Моя собственная американская девушка
Сезон 3 / Серия 1 2 октября 2003
Мое путешествие
Сезон 3 / Серия 2 9 октября 2003
Мой белый кит
Сезон 3 / Серия 3 23 октября 2003
Моя удачная ночь
Сезон 3 / Серия 4 30 октября 2003
Мой брат, где ты?
Сезон 3 / Серия 5 6 ноября 2003
Мой тебе совет
Сезон 3 / Серия 6 13 ноября 2003
Мои 15 секунд
Сезон 3 / Серия 7 20 ноября 2003
Мой друг-доктор
Сезон 3 / Серия 8 4 декабря 2003
Мой грязный секрет
Сезон 3 / Серия 9 11 декабря 2003
Мое правило большого пальца
Сезон 3 / Серия 10 22 января 2004
Мой чистый разрыв
Сезон 3 / Серия 11 3 февраля 2004
Мой катализатор
Сезон 3 / Серия 12 10 февраля 2004
Мой фарфоровый бог
Сезон 3 / Серия 13 17 февраля 2004
Мой провал
Сезон 3 / Серия 14 24 февраля 2004
Мой мучающийся наставник
Сезон 3 / Серия 15 2 марта 2004
Моя бабочка
Сезон 3 / Серия 16 16 марта 2004
Мой момент неискренности
Сезон 3 / Серия 17 30 марта 2004
Его рассказ II
Сезон 3 / Серия 18 6 апреля 2004
Мой самый главный выбор
Сезон 3 / Серия 19 20 апреля 2004
Мой недостаток
Сезон 3 / Серия 20 22 апреля 2004
Моя самопроверка
Сезон 3 / Серия 21 27 апреля 2004
Свадьба моего лучшего друга
Сезон 3 / Серия 22 4 мая 2004
О чем cерия

В 3 сезоне 19 серии сериала «Клиника» Эллиот просит Джея Ди ничего не рассказывать про их предыдущую ночь Шону. Чтобы не выглядеть перед ней жалким, Джей Ди снова сходится с Дэнни. Тем временем Келсо переводит уборщика в охранники. 

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