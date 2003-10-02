В 3 сезоне 14 серии сериала «Клиника», когда Эллиот решает удалить неэстетичную шишку со стопы ради Шона, Карла просит Терка удалить родинку над губой. В то же время Перри и Джордан готовятся к дню рождения сына, и в клинике появляется Бен.