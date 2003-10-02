В 3 сезоне 16 серии сериала «Клиника», рассуждая на тему «эффекта бабочки», Джей Ди придумывает другую версию дня. Терк забывает свою счастливую бандану, а Эллиот с Карлой пытаются найти плюшевую собачку одной из маленьких пациенток.