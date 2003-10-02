В 3 сезоне 21 серии сериала «Клиника», после того как Эллиот бросила Шона, Джей Ди вдруг осознает, что на самом деле не любит ее. Джордан решает больше никогда не ругаться с Перри, а Терк в последний момент пытается написать свою клятву.
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