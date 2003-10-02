В 3 сезоне 18 серии сериала «Клиника» у Терка начинается предсвадебная паника, а Джей Ди страдает от скуки. Кокс и Келсо пытаются перетянуть доктора Миллера каждый на свою сторону. В то же время Эллиот и Джей Ди снова сближаются.