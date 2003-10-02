В 3 сезоне 13 серии сериала «Клиника» Джей Ди и Кейси обнаруживают «унитаз прозрения» на крыше, который сделал для себя уборщик. Эллиот неожиданно разучивается делать элементарную процедуру, а Джей Ди готовится к своей роли шафера Терка.
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