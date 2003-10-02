В 3 сезоне 11 серии сериала «Клиника» Джей Ди собирается бросить Дэнни, но постоянно откладывает это из-за секса. Келсо требует, чтобы Эллиот постриглась и перестала так сильно краситься. А Кокс неожиданно осознает, что счастлив.