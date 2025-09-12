Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Метод
Статьи
Статьи о сериале «Метод»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Метод»
Вся информация о сериале
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Нам умышленно продают образ пьющего гения.
Написать
12 сентября 2025 18:36
Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix
В чем именно измерялась крутость, нейросеть тоже объяснила.
1 комментарий
5 сентября 2025 07:00
Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?
У оперативника был свой Мориарти, такой же безумный, как и он сам.
Написать
31 августа 2025 12:19
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени
Конечно, объяснение не прямое, но качество материала говорит само за себя.
Написать
29 августа 2025 14:15
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
Даже второй сезон, похоже, иностранцев не разочаровал.
1 комментарий
28 августа 2025 17:38
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад
Такой поворот фанаты точно не ожидали.
Написать
27 августа 2025 11:21
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»
О раскрытии дел речи бы и не шло.
Написать
31 июля 2025 20:03
Даже нейролептики не помогут: Меглин в реальности сидел бы в психушке, а не расследовал убийства — психиатр назвал диагноз героя «Метода»
Бред и галлюцинации — симптомы страшной болезни, а не гениального, пытливого ума.
1 комментарий
31 июля 2025 17:09
Гармаш вернется, Петров «воскреснет»: в третьем сезоне «Метода» появятся герои из прошлого
А вот Андреева все еще вне игры.
1 комментарий
28 июня 2025 19:34
«Небритый Черкасов с булькающим голосом»: в новинке НТВ со Смоляковым даже не скрывают, что копируют «МосГаз» и «Метод»
Вновь печальный опер, вновь нераскрытое дело.
Написать
20 июня 2025 15:13
«Показали рабочее место — я порадовался»: этот российский сериал лучше всех отразил профессию ювелира — хотя он вообще про маньяков
Мастер назвал неожиданного лидера, который отличился реалистичностью.
Написать
19 мая 2025 11:21
Кино для взрослых и драма с Ефремовым: в топ-6 фильмов и сериалов Аршавина хватает сюрпризов (но есть и советская классика)
Спортсмен оказался ценителем драмы во всех ее проявлениях.
Написать
7 мая 2025 08:56
После этого Родион начал сходить с ума: кто на самом деле убил родителей Меглина в «Методе»
Есть две драматичных версии.
Написать
2 мая 2025 09:54
«Вспомни, кто жил»: на главный вопрос ко 2 сезону «Метода» зрители так и не получили ответ — кто жил в подвале Меглина?
Возможно, в продолжении все объясняет.
Написать
30 апреля 2025 09:54
«Медицина — это не математика»: выжить в «Методе» Меглину помогло вовсе не чудо — вот что считают врачи
Такие люди действительно ходят рядом с нами по земле.
Написать
29 апреля 2025 19:34
«Да, это жестко»: почему Есени не будет в 3 сезоне «Метода» — Быков молчит, но все понятно и без него
Ну, или почти все. Судьбе девушки, в любом случае, не позавидуешь.
4 комментария
28 апреля 2025 21:00
«Не хуже Красной свадьбы из “Игры престолов”»: на Западе «Метод» с Хабенским хвалят на все лады, а ругают лишь за одно
В третьем сезоне от главного недостатка по мнению американцев сериал уж точно не избавится.
Написать
8 апреля 2025 14:15
Фильм на замену «Аутсорсу» BadComedian не нашел: зато назвал сразу 3 будоражащих ум сериала
Известный сетевой кинокритик остался в восторге от истории про надзирателей.
1 комментарий
2 апреля 2025 14:44
Первые два «Метода» Быков не смотрел, но за третий ручается: жирный плюс перевесит прошлые минусы
Режиссер гордится новой главой истории Родиона Меглина.
Написать
21 марта 2025 17:38
Ты маньячка — он маньяк: в «Метод 3» едва не напросилась комедийная звезда — но Быков оказался непреклонен
Только представьте ее в компании Никиты Кологривого…
Написать
9 марта 2025 18:36
Печальные параллели с «Доктором Хаусом»: что за болезнь у Родиона Меглина в сериале «Метод» — врачи уже не помогут
Сыщик предпочел избавляться от кошмарных болей довольно вредоносным способом.
Написать
9 марта 2025 16:07
«Ты подлец, ты меня обманул»: 3 сезон «Метода» оказался копией сериала создателя «Трассы»
Режиссер утверждает, что не знал.
1 комментарий
8 марта 2025 11:50
«Чистый огонь»: ИИ сравнил «Каменскую», «Глухаря» и «Тайны следствия» — назвал лучшую сотрудницу правопорядка
Думаем, аудитория не сильно удивится его выбору.
3 комментария
7 марта 2025 19:34
Хватит пересматривать «Триггер» и «Метод»: вот еще 9 сериалов про героев со странными способностями
О них говорят реже, и очень зря, ведь каст и сюжет тоже на уровне.
5 комментариев
8 января 2025 08:56
Эти 5 российских сериалов и смотреть не стыдно: легко посоперничают с зарубежными хитами
Они уже имеют преданную армию поклонников.
2 комментария
19 декабря 2024 10:52
«Все в рамках медицины, все законно»: опытный врач объяснил, мог ли Меглин выжить в финале «Метода»
В обычной жизни такие случаи происходят с незавидной регулярностью.
1 комментарий
30 ноября 2024 07:00
Что не так с «Методом 3»? Критик предрек сериалу с Хабенским громкий провал
Не спасет даже гений-режиссер.
Написать
6 сентября 2024 20:20
Не только «Мажор»: эти 6 российских сериалов купили иностранцы и остались в полном восторге
В списке оказались не только детективы, но и исторические драмы.
Написать
3 сентября 2024 16:20
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667