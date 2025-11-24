«Те, на которых я воспитан»: в топ-7 любимых фильмов Хабенского вошел «Метод» – а угадаете, какие еще 6 картин он выбрал?

На экраны триумфально вернулся сериал, который зрители ждали семь лет – «Метод-3». Роль Родиона Меглина вновь блестяще исполняет Константин Хабенский.

Его герой, следователь с уникальным и рискованным подходом к раскрытию преступлений, стал одним из самых узнаваемых и любимых образов в российском телевизионном кино за последнее десятилетие.

Неудивительно, что сам Хабенский включает «Метод» в число своих самых значимых проектов. Актер связан с этой ролью уже 10 лет, и сериал стал не просто работой, а частью его творческой биографии, которую он ценит за сложность и многогранность.

Однако сегодня увидеть Хабенского в новом фильме или сериале – большая редкость. После назначения на пост художественного руководителя МХТ им. Горького он сознательно и резко сократил свою кинематографическую активность. Просто потому, что на съемки банально не остаётся времени.

Из-за такого графика у актера почти не остается возможности следить за новинками кинопроката. Но когда его просят назвать фильмы, которые остались в сердце, Хабенский обращается к классике, сформировавшей его вкус.

Как говорит сам актер:

«Совершенно ничего не успеваю смотреть, но назову те фильмы, на которых я воспитан».

Так что предлагаем взглянуть на топ-7 Хабенского. Листайте подборку, чтобы увидеть, какие ленты оказали на кинозвезду особое влияние.

