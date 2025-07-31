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Киноафиша Статьи Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»

Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»

31 июля 2025 20:03
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»

О раскрытии дел речи бы и не шло.

С тех пор как на экраны вышел сериал «Метод», зрители не устают гадать: а правда ли полиция может сотрудничать с маньяками и психопатами ради раскрытия преступлений? Кино научило нас верить в образ гениального социопата, без помощи которого следователи выглядят аки слепые котята.

Но насколько всё это похоже на реальность? «Киноафиша» обратилась за помощью к адвокату Вадиму Багатурия — и его ответ оказался безжалостным к сценарным фантазиям.

«Маньяки не гении. Они просто больны»

Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»

По словам эксперта, консультировать полицию таким людям не под силу — и не по рангу, и из-за их состояния.

«Маньяки, которые совершают преступления в реальной жизни, это психически нездоровые люди. Это не гений, которого кинематограф рисует для притяжения зрителя.

Просто люди с искаженным мировоззрением и поломанной психикой. Цель которых – подчинять насилие, удовлетворять свои страсти».

Иными словами — в жизни всё куда прозаичнее. Никакого интеллектуального поединка двух преступных гениев быть не может.

Кто тогда помогает следователю?

Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»

«Консультантами являются старшие товарищи наши, которые работают в системе правоохранительных органов дольше, обладают специфическим опытом. Всё, что показывается в фильмах – это художественный вымысел».

Анализ мотивов, обращения к психиатрам, совместные разборы с психологами — это, по словам Багатурии, всё из мира драматургии, но не из протоколов МВД.

Так что следующего Меглина или доктора Лектера ждать не стоит. В кабинет следователя зайдёт не таинственный преступник, решивший помочь поймать другого маньяка. В лучшем случае — полковник на пенсии с толстой папкой и практикой в сорок лет. Но, как показывает жизнь, это работает не хуже.

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Фото: Кадры из сериала «Метод»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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