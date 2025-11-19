Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником

Убедиться, насколько все плохо (ну или все-таки хорошо, мало ли), можно будет уже 20 ноября.

Премьера третьего сезона «Метода» прошла с голливудским размахом: бархат, стильные наряды, ослепительные улыбки. В воздухе витали ожидания – вернется ли легендарный отечественный детектива в своем прежнем величии? Первые две серии дают на этот вопрос однозначный ответ. Если коротко – приготовьтесь к шоку. Причем не к тому, на который рассчитывали создатели.

Новый «Метод» – новый состав, новая кровь

Спустя пять лет после событий второго сезона Родион Меглин (Константин Хабенский) больше не одинокий волк. Он собрал вокруг себя «команду мечты» – отряд из бывших маньяков и маргиналов, которые теперь должны ловить себе подобных.

Зверь, Кода, Сталкер, Фрида – у каждого свой демон и свой талант к насилию. К ним присоединяется студентка Лера (Анна Савранская), которую пугают ее собственные темные порывы.

Звучит как рецепт блестящего сезона. Но на выходе, если верить первым откликам, получилось нечто иное. Продюсер Елена Афанасьева безапелляционна:

«После первой серии третьего “Метода” можно констатировать – ничего общего с оригиналом. Отдельный сериал».

Выборгский апокалипсис и голый Кологривый

Первые две серии – это оглушительный коктейль из откровенного натурализма и театрального переигрывания. Канал «Русское кино в топе» живописует:

«1-я серия – про Выборг, где Никита Кологривый уходит в разнос и бегает полностью голый в городе фестиваля “Окно в Европу”».

И это еще цветочки.

Расследование начинается с дела о маньяке, который отрезает гениталии и «засовывает их во рты алчущих мужиков на фоне красот Выборга».

Блогер Ремизорро добавляет:

«Сумбурное начало, приправленное пафосными закадровыми речами Хабенского, которые звучат как неуместная мантра, сразу лишает третий сезон того, что отличало сериал от многих – атмосферы».

Укус Зверя

Герой Кологривого по кличке Зверь – нарцисс-социопат, лишенный моральных принципов. И надо отдать должное кастингу – Кологривый вживается в роль с такой обезбашенной энергией, что начинает казаться: он не играет, а просто ведет себя в привычной среде.

И здесь невозможно не вспомнить тот самый громкий скандал с покусанной официанткой, который прочно прилип к актеру.

Создатели сериала либо обладают изощренным чувством юмора, либо решили играть на стопроцентное попадание в образ, потому что сцена, где его персонаж кусает человека, появляется уже с первых минут.

Вердикт: так плохо, что уже хорошо?

Общее впечатление от старта сезона – громкая, кровавая, но пустая оболочка. Ремизорро резюмирует:

«Бесит, что огромный акцент здесь на том, что команда Меглина должна постоянно выдавать перлы – все это не сериал “Метод”, а детский утренник, который собрали, чтобы хайпануть на знаковой для нашей сериальной индустрии франшизе».

«Метод» третьего сезона – это бестиарий мужской депрессии, фонтаны крови и кринж, поданный без иронии, настаивает РКВТ. Сможет ли он из этого хаоса собраться во что-то стоящее – покажут следующие серии. Но старт, что называется, «не зашел».

Как подытожила Елена Афанасьева, после ухода Олега Маловичко и «Среды» планка качества упала:

«Уровень вместе с ними ушел в “Хрустальный”, “Нулевой пациент”, “Трассу”, “Полураспад”. А “Метод” без них остался пустой оболочкой. Увы».

