«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда

«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда

12 сентября 2025 18:36
Нам умышленно продают образ пьющего гения.

Кино давно закрепило архетип «гения» живущего в измененном состоянии. Агент 007 не выпускает бокал из рук, герой «Триггера» проводит гениальные сеансы психотерапии с похмелья, а Меглин в «Методе» вообще живёт на смеси алкоголя и опиатов. К слову, Шерлок Холмс, любимый сыщик, также «баловался» запрещенными веществами на регулярной основе.

Возникает вопрос: а реально ли так мыслить ясно «под мухой», когда организм уже бьёт тревогу, печень работает на пределе, а мозг должен выглядеть как решето?

«Киноафиша» обратилась за комментарием к врачу-психиатру и наркологу Алексею Казанцеву.

«Чтобы сойти с ума, его нужно иметь — у меня есть такая пословица. Есть масса гениев, у которых действительно в состоянии измененного сознания что-то меняется.

Но когда наркоман приходит в себя, он понимает: ему казалось под воздействием препарата, что он какую-то гениальную идею сделал, но это была какафония. Очень много талантливых людей, но, к сожалению, алкоголь приводит к депрессии и довольно часто — суицидальные попытки, мысли и так далее».

Казанцев подчёркивает: ощущение вдохновения в изменённом состоянии иллюзорно, для окружающих такие «гении» выглядят пугающе.

«Состояние опьянения, особенно в абстиненции, — это тревога, ощущение недооцененности, самобичевание. И вот в измененном состоянии, конечно, критика снижается. Человек думает: “Все что я сделал великолепно”. А на самом деле это не всегда так».

По словам специалиста, в том, что кино продолжает тиражировать такой образ, есть и конкретный интерес:

«Не забывайте, что в кино всё-таки алкогольное лобби играет огромную роль. И они до сих пор бывают инвесторами при съёмке фильмов».

Не стоит забывать и про среду обитания артистов. В качестве примера нарколог приводит Михаила Ефремова, поборовшего зависимость спустя годы возлияний. Недавно россиянина то и дело сравнивали с Брэдом Питтом, его одногодкой и коллегой по цеху.

«Экс-муж Джоли недавно признался, что он зависимый, были проблемы с алкоголем. Это неудивительно.

В их среде это довольно часто распространено. Но, в отличие от многих наших, они всё-таки идут к психотерапевтам, на группы анонимных алкоголиков, занимаются реабилитацией».

Так что киношный «гений с бокалом» — красивый миф, который старательно поддерживают алкогольные лобби. В реальности спиртное редко приводит к настоящему прозрению — чаще к депрессии, зависимости и трагедиям.

«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране.

Фото: Кадр из сериала «Триггер», кадры из фильмов «Умри, но не сейчас» (2002), « Железный человек» (2008), «Однажды в… Голливуде» (2019)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
