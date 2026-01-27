Оповещения от Киноафиши
«Захватил мое внимание уже на 5-й минуте»: этот сериал с Хабенским круче «Метода», но все прошли мимо — рейтинг 7.8 против 7.3

27 января 2026 19:05
Качественное русское фэнтези существует.

Задолго до того, как Константин Хабенский в культовом детективе «Метод» сыграл гениального и мрачного следователя Родиона Меглина, он примерял на себя роль совсем иного служителя закона. Не земного, а небесного.

В 2011 году вышел фэнтези-сериал «Небесный суд», где актер предстал в образе прокурора Андрея. Его задача — в загробном суде обвинять души умерших, решая, отправить ли их в подобие рая или ада.

Идея проекта необычна: после смерти каждый человек предстает перед трибуналом. Судебный процесс ведут такие же умершие. На паркете загробного мира сошлись давние друзья: прокурор Андрей (Хабенский) и адвокат Вениамин (Михаил Пореченков). Их работа — оспаривать последний значимый поступок покойного, который, как капля, отражает всю его жизнь.

Хабенский и Пореченков работают в паре как оппоненты в суде. И если драматический талант Константина был очевиден, то Пореченков здесь многих удивил. Его адвокат получился мудрым, убедительным, но при этом уязвимым и по-человечески трогательным — далёким от привычных амплуа «майора» или крутого парня.

Интересно, что рейтинг этого забытого фэнтези на «Кинопоиске» — 7.8. Это даже выше, чем у третьего сезона «Метода» (7.3). Проект Алены Званцовой так и остался камерной историей: сначала вышло 4 серии в 2011-м, потом еще 4 в 2014-м. На его основе даже смонтировали полный метр.

Почему сериал прошел почти незамеченным — загадка. Возможно, зрители 2010-х не были готовы к такому гибриду: судебной драмы, фэнтези и философской притчи в одном флаконе. Но именно в этом и была его сила — он не боялся задавать неудобные вопросы о жизни, смерти и выборе.

"Небесный суд" захватил мое внимание уже на 5-й минуте фильма! — пишут зрители.

Редкий зверь в российской телеиндустрии: качественный, небанальный продукт, который мог бы вызывать споры. А это, как известно, лучший комплимент для любого искусства.

Фото: Кадры из сериалов «Метод», «Небесный суд»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
