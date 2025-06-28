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Гармаш вернется, Петров «воскреснет»: в третьем сезоне «Метода» появятся герои из прошлого

28 июня 2025 19:34
Гармаш вернется, Петров «воскреснет»: в третьем сезоне «Метода» появятся герои из прошлого

А вот Андреева все еще вне игры.

Третий сезон «Метода» больше не про дуэт. Это уже не мрачный нуар про маньяка и стажёрку в красном пальто. Это бригада социопатов в погонах, которых возглавляет человек, умеющий заглядывать в бездну — хотя с каждым сезоном ему это даётся всё тяжелее.

Родион Меглин возвращается, но теперь с командой, где каждый может оказаться убийцей. Или уже оказался — просто ещё не признался.

Гармаш вернется, Петров «воскреснет»: в третьем сезоне «Метода» появятся герои из прошлого

Гармаш и его загадка

Сергей Гармаш появился в первом сезоне мельком, но в третьем возвращается полноценно. Его герой — тень из прошлого Меглина. Возможно, наставник. Возможно, антагонист.

Гармаш вернется, Петров «воскреснет»: в третьем сезоне «Метода» появятся герои из прошлого

Скорее, это человек, который напоминает Меглину, как близко он сам подошёл к грани. Слишком близко, чтобы отойти.

Петров — живой или фантом

Александр Петров, казалось бы, ушёл вместе с предыдущим сезоном. Но нет. Его Женя возвращается — или воскресает (что очень любят создатели) или в воспоминаниях, галлюцинациях, возможно, в мыслях.

Гармаш вернется, Петров «воскреснет»: в третьем сезоне «Метода» появятся герои из прошлого

Создатели оставляют намёки, но не дают подсказок. Мы-то знаем, что если в «Методе» кто-то выжил — то он точно уже не тот, кем был.

Лера против всех

И да, теперь есть Лера. Слишком живая, чтобы вписаться в «Метод». Слишком безрассудная, чтобы выжить, она антипод Есени и новое женское лицо сериала.

Гармаш вернется, Петров «воскреснет»: в третьем сезоне «Метода» появятся герои из прошлого

Режиссёр Юрий Быков вернулся и снова режет по живому. В этом сезоне всё будет иначе, режиссеру наконец дали карт-бланш и позволили делать то, что он захочет: убийца-сталкер, маньяк, охотящийся на маньяков. И спецгруппа, которая давно не на стороне закона.

После этого Родион начал сходить с ума: кто на самом деле убил родителей Меглина в «Методе».

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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