Первый сезон «Метода» упростили до безобразия: Хабенский сожалеет о том, как сериал «причесали» под эфир

23 января 2026 07:58
Правда, выбора у актера не было.

В какой-то момент сложилось устойчивое ощущение: если в российском сериале играет Константин Хабенский, проект почти автоматически становится заметным и успешным. Зрители идут «на имя», рейтинги растут, обсуждение гарантировано.

Но сам актер к такой логике относится без иллюзий — и в случае с сериалом «Метод» он вообще не был уверен, что эта история дойдет до экрана.

Все сложилось удачно

Хабенский не раз говорил, что в профессии многое решает узнаваемость, и за нее он благодарен Первому каналу. «Убойная сила», «Дозоры», «Метод» — проекты разного времени, но каждый из них оставил свой след в истории и в карьере артиста. Однако «Метод» все равно выглядел рискованно: много жестокости, крови и довольно мрачная интонация для федерального эфира (даже по тем временам).

Идея дошла до него через Александра Цекало, а режиссера искали не сразу. В итоге выбор пал на Юрия Быкова, и этот союз, по словам Хабенского, оказался важным — именно они вместе формировали атмосферу и язык сериала. Чтобы проект выстрелил, авторам пришлось прийти к компромиссу.

К сожалению, сценарий даже первого сезона был выпрямлен, и результат, на мой взгляд, получился слишком предсказуемым, в отличие от того текста, что был у нас изначально.

Благо, удалось сохранить первоначальный посыл. И все равно Хабенский всерьез сомневался, что сериал с таким уровнем насилия допустят в нормальный прайм-тайм, а не отправят «куда-нибудь под 4 утра». Но канал рискнул — и не прогадал.

«Метод» не только вышел, но и стал точкой, после которой интерес к мрачным историям о грани между злом и «правильными» поступками заметно вырос. Прошло 10 лет, вышло уже три сезона, а этот сериал до сих пор интригует зрителей.

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Валерия Белашкова
