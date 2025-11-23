Меню
Волшебный теплоход и Кологривый-телепорт: жителям Выборга смотреть «Метод 3» мучительно больно – от ляпов «агрессия и зубы скрипят»

23 ноября 2025 13:46
Но если закрыть глаза на многие нюансы, сериал вполне неплох.

Возвращение сериала «Метод» с Константином Хабенским получилось… спорным. Начало третьего сезона «заходит» тем, кто не видел первые сезоны, а вот «старички» от продолжения, в основном, таращат глаза. Но есть и исключения.

Моя подруга, жительница Выборга, который и стал местом действия дебютной серии «М3тода», не слышала о сериале буквально ничего и первый эпизод включила «с чистого лица». И уже за несколько минут насчитала ляпов столько, сколько в других сериалах редко встретишь за целый сезон.

Началось все со сцены, в которой Зверь, герой Никиты Кологривого, сходит с рейсового теплохода Санкт-Петербург – Выборг, которого в реальности… попросту нет. Да, есть экскурсионные, туровые поездки, но это не тот случай. Дальше – больше.

«Девушка побежала от полиции и в следующих кадрах зашла в квартиру. А там, куда она побежала, нет домов. Чтоб к домам попасть, ей пришлось бы обратно в сторону следователей идти», – так моя подруга описала сцену первой встречи Зверя с Лерой (Анна Савранская).

Помните, как за Лерой вдруг побежал ее однокурсник? Вы правильно поняли – снова ляп, ведь он выбежал за героиней в одной части города, а догнал – в абсолютно другой. Этот ляп, кстати, повторится еще раз, под конец первой серии, с забегом голого Кологривого.

Ну а после того, как герои вспомнят, что добраться до культурной столицы можно не только на несуществующем теплоходе, в дело вступят другие «косяки» – сперва опечатка в слове «DesCktop», затем – нелепая попытка персонажей купить билет на поезд до Питера втридорога.

«Между Выборгом и СПб есть “Ласточки”, которые идут час десять и стоят 440 рублей, и обычные электрички, которые идут подольше и стоят подешевле. Ни один житель Выборга не купит до Питера билет в КУПЕ», – подытожила зрительница, уточнив, что в остальном-то сериал ей вполне «зашел».

А вам?

Ранее мы писали: Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
