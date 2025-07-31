Даже нейролептики не помогут: Меглин в реальности сидел бы в психушке, а не расследовал убийства — психиатр назвал диагноз героя «Метода»

Пока Родион Меглин из «Метода» гоняется за маньяками, реальные врачи глядят на это с профессиональным и неподдельным ужасом. Портал «Киноафиша» показал культовый сериал психиатру Василию Шурову — и получили вердикт, который не оставляет иллюзий: следователь в жизни не получил бы не то, что разрешение на оружие, а даже справку с печатью «здоров».

«Правильно галлюцинирует» — это не диагноз

Он предчувствует зло, будто заглядывает в головы убийцам. Он говорит с мёртвыми, слышит то, чего никто не слышит. В сериале это преподносится как дар. В кабинете врача бы это назвали параноидной шизофренией, уверяет Шуров.

«Должен быть персонаж со странной историей, потому что обычная работа следователя уже не интересует — она очень скучная. Вот и ввели нового персонажа — сумасшедшего, который, очевидно, “правильно галлюцинирует”, и это позволяет ему понимать суть преступлений. Конечно, это всё неправильно. История такого не знает».

С такими симптомами — путь один

То, что у Меглина называется «методом», в больничной карте записали бы как «продуктивная симптоматика». По-русски: бред, галлюцинации, потеря связи с реальностью. И никакая гениальность тут не спасает — при шизофрении страдают как раз аналитические способности мозга. И нет, лекарства тут не помогут.

«Мы не можем собрать даже нейролептиками, которыми мы отчасти купируем продуктивную симптоматику — бред и галлюцинации. Поэтому сериал — с медицинской точки зрения — безграмотный. А для зрителей, наверное, очень интересный», — продолжает Шуров.

Сериалу, конечно, можно простить многое — он же художественный. Но если на секунду представить, что Меглин существует по-настоящему, его судьба была бы куда прозаичнее. Не гениальный сыщик с загадочным даром, а пациент в ближайшей психбольнице.

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