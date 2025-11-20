Меню
У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

20 ноября 2025 12:48
Собрали преступников из первой части проекта.

Сериал «Метод» выходит с 2015 года и за десятилетие разросся до трех сезонов. Недавно стартовал и третий сезон: первые четыре серии вышли 20 ноября 2025 года на Кинопоиске, а следующие четыре зрители увидят 18 декабря.

Проект также был выкуплен Netflix и имеет высокий рейтинг 8.2 балла, что подтверждает – он стал настоящим хитом. Однако не все поклонники знают, что у многих преступников из сериала имеются реальные и весьма жуткие прототипов.

В честь премьеры новой части вспоминаем некоторых, фигурироваших в первом сезоне.

Липецкий душитель (2 серия, 1 сезон)

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

Прототип: Анатолий Седых

Начинал убивать в 1998 году. Его жертвами становились молодые девушки, одна из которых выжила, но ее показания не помогли. Маньяка задерживали, но отпускали из-за нехватки улик. Поймали его лишь в 2008 году, когда нашли телефон одной из убитых. В 2010 году Седых получил пожизненный срок, а в 2023 году покончил с собой в камере.

Казанский людоед (3 серия, 1 сезон)

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

Прототип: Алексей Суклетин

Один из самых известных маньяков-каннибалов СССР. Доказано 7 убийств. Заманивал жертв вместе с сообщницей, убивал, а затем поедал их или продавал мясо, выдавая за свинину. Был пойман, когда в пьяном виде похвастался собутыльнику. В 1987 году его расстреляли.

Вожатый-потрошитель (4 серия, 1 сезон)

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

Прототип: Анатолий Сливко

Был пионервожатым и заслуженным учителем. Предлагал мальчикам 11-15 лет поучаствовать в «съемках фильма», где их душили, а Сливко снимал это для своего удовольствия. Несколько детей погибли. Обнаружили его лишь спустя годы, при обыске нашли пленки и вещи жертв. Расстрелян в 1989 году.

Абаканский душитель (8 серия, 1 сезон)

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

Прототип: Дмитрий Лебедь

Работал таксистом в Абакане. В 2012-2017 годах убил пятерых девушек: душил их, затем надругался. Его несколько раз задерживали и отпускали. Пойман в 2017 году, когда выбросил тело у Минусинской ГЭС. Получил пожизненный срок.

Врач-убийца (9 серия, 1 сезон)

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

Прототип: Василий Кулик

Советский маньяк, действовавший в 1984-1985 годах. Убивал пожилых женщин (из-за ненависти к матери) и девочек (потому что они молчали). Пойман, когда прохожие избили его при попытке нападения. Во время допроса во всем сознался. Расстрелян в 1989 году.

Таганский маньяк (10 серия, 1 сезон)

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

Прототип: Андрей Евсеев

Действовал в Москве в 1974-1977 годах. Грабил и убивал девушек. Его жертвами стали 9 человек, 18 выжили. Пойман, когда милиция нашла у него дома украденные драгоценности, спрятанные в мешке с мукой. Расстрелян в 1980 году.

Ранее мы писали: «Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
