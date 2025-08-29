Меню
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

29 августа 2025 14:15
Конечно, объяснение не прямое, но качество материала говорит само за себя.

Второй сезон «Метода» заканчивался так, будто авторы сами запутались в собственной сюжетной паутине — это была настоящая феерия хаоса. Накануне премьеры третьего сезона нелишним будет вспомнить, что произошло с главными героями.

Есеня умудрилась сбежать из тюрьмы, взяв в заложники психотерапевта Самарина. Меглин снова всплыл рядом, и вместе они бросились на охоту за маньяком «Ты меня не поймаешь». В параллельных сюжетах мелькали театралы-убийцы, цирковые гримы, флешбэки в лохматый 2001-й и даже первая встреча молодого Самарина с будущей жертвой его одержимости.

В итоге все сошлось к одному: Самарин и есть тот самый ТМНП, мальчишка, чье детство сломал Меглин и чья взрослая жизнь превратилась в игру в кукловода.

Финальная развязка — смесь дешёвого хоррора и пародии на «Пилу». Самарин запирает Родиона и Есеню, предлагая им убить друг друга за пять минут. Манипуляции работают: Есения бросается на Меглина, Меглин — на Есеню. Он даже вонзает в неё нож.

Но, сюрприз, лезвие заранее было сломано. Пока Самарин празднует победу, герои встают на ноги и в итоге убивают его. Перед смертью Родион бросает:

«Ну что, поймал? Не поймаешь…».

А дальше тональность сериала переворачивается. Вроде бы только что шли разговоры о психопатии, крови и судьбе, но в последней сцене мы видим почти рекламный ролик семейного счастья.

Родион, Есеня, её дочь Вера и даже «невидимый мальчик» мчат на старой «Волге» в закат.

«Куда едем?» — спрашивает Есеня. «На море. Никогда не был», — отвечает Меглин.

Камера отъезжает, скрипки визжат, иронический хэппи-энд разливается по экрану.

Вот так «Метод-2», начавший как суровый психологический триллер, закончил как почти ромком. И с оглядкой на это нежелание Паулины Андреевой появляться в «Методе-3» вполне объяснимо.

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
