Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова

26 ноября 2025 15:13
Окончательные ответы на вопросы получим 18 декабря.

Несмотря на заявления Паулины Андреевой о потере интереса к роли и отсутствие ее имени в официальном касте, Есения Стеклова явно не исчезла из сюжета окончательно. Первые четыре серии третьего сезона «Метода» дают зрителю интригующие, хоть и фрагментарные, подсказки о ее судьбе. Ясно одно: она жива. Но к здоровью есть вопросики.

Первые намеки: размытый образ и тревожный звонок

Во 2‑й серии в финале появляется размытый флэшбек с Есенией – сцена в море будто пытается заставить зрителя поверить: героиня погибла, и за это Меглину придется расплачиваться до конца дней своих.

Однако уже в 3‑й серии ситуация переворачивается: Есения звонит Лере (Анна Савранская) и настойчиво убеждает ее покинуть «отряд самоубийц» Меглина. Голос в трубке похож на голос Андреевой, но стопроцентной уверенности нет.

Твисты 4‑й серии: дочь - есть, но где сама Есения?

В 4‑й серии Лера приезжает в психиатрическую клинику, предполагая, что там держат Есению. Вместо этого она обнаруживает в палате… ребенка Есении. Меглин находится рядом, но его визит связан не с самой Стекловой, а с ее дочерью.

Где сейчас Есения? Почему ее дочь в «дурке»? Во всем этом виноват именно Меглин?

Пока ответы скрыты, но уже ясно: история Есении не закончена. Ее присутствие – даже в виде намеков и телефонных звонков – задает новый вектор развития сюжета.

Да, Паулина Андреева (пока что!) не появляется в кадре, но Есения остается частью нарратива. Ее «возвращение» – череда загадок, но именно эти недоговоренности и создают напряжение. Уже очевидно: именно вокруг нее закрутится основная интрига финала «Метод 3».

Ранее мы писали: Волшебный теплоход и Кологривый-телепорт: жителям Выборга смотреть «Метод 3» мучительно больно – от ляпов «агрессия и зубы скрипят»

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
