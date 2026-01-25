Британцы нашли российский детектив круче «Метода» с Хабенским – увидели на Netflix и влюбились: «Для фанатов "Черного зеркала"»

Пока у нас до сих пор спорят, можно ли назвать «Метод» лучшим российским детективом, или третий сезон его «похоронил», британские преподаватели языковой школы International House London спокойно расставили свои акценты.

В их подборке лучших российских сериалов, которые в свое время даже были на Netflix, «Метод», внезапно, уступил детективу «Sпарта».

В Петербурге погибает учительница, а расследование быстро уводит детектива в странную VR-игру, где школьники проверяют границы дозволенного. Виртуальное начинает протекать в реальность, и дальше вопрос уже не в том, кто виноват, а насколько далеко человек готов зайти, если уверен в собственной безнаказанности.

Британцы свои впечатления сформулировали так:

«Если вы фанат “Черного зеркала”, этот сериал будет именно тем, что вы ищете»

Сериал не пугает ИИ-скримерами, не давит экшеном и не подсовывает готовых ответов. Он медленно и методично задает неудобные вопросы о власти и «цифровом превосходстве», попутно пытаясь доказать, что мысль – еще не поступок.

На фоне такой завязки даже «Метод» выглядит более… традиционным детективом – эффектным, эпатажным, но каким-то очень привычным. Даже с героем Константина Хабенского, который, кажется порою, может пережить даже выстрел в голову.