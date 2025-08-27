Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

27 августа 2025 11:21
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

Такой поворот фанаты точно не ожидали.

Сериалу «Метод» всего десять лет, а он уже выгрыз себе культовый статус. Эксцентричный детектив Родион Меглин, которого играет Константин Хабенский — стал символом отечественного триллера.

И да, «Метод» — один из первых российских сериалов, который выкупил Netflix для аудитории по всему миру. Авторы не останавливаются и в этом же духе творят третью главу легенды.

Что известно о 3-м сезоне

В фундаменте сюжета — история о безжалостном следователе, выступающем против самых опасных маньяков России. Рядом — его ученица и напарница, Есения Стеклова (Паулина Андреева), отстраненная от дел по итогам второго сезона. Есении больше не будет, но без этой эпохальной связки сериал не дрейфанет.

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

На место Стекловой приходят сразу восемь... маньяков. Именно так — Меглин соберет команду из восьми жестоких убийц, чтобы при помощи их нездоровой психики раскрывать преступления.

Картинка обещает быть еще более реалистичной, а зрителю удастся узнать больше о жизни и мотивации таких психопатов.

Плюс в игру вступает студентка Лера — новая харизматичная фигура, которая, по словам автором, станет едва ли не главным двигателем сюжета. И все это будет происходить спустя пять лет после событий второго сезона.

А еще каст третьего сезона по-настоящему звездный: Никита Кологривый, Анна Савранская, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин и другие молодые актеры. Премьера уже намечена на осень, к 10-летию сериала.

Ранее мы писали: Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все) «Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все) Читать дальше 28 августа 2025
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна Читать дальше 28 августа 2025
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю Читать дальше 27 августа 2025
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент Читать дальше 27 августа 2025
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х «Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х Читать дальше 27 августа 2025
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия Читать дальше 27 августа 2025
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Читать дальше 26 августа 2025
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Читать дальше 25 августа 2025
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа «Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше