Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

Сериалу «Метод» всего десять лет, а он уже выгрыз себе культовый статус. Эксцентричный детектив Родион Меглин, которого играет Константин Хабенский — стал символом отечественного триллера.

И да, «Метод» — один из первых российских сериалов, который выкупил Netflix для аудитории по всему миру. Авторы не останавливаются и в этом же духе творят третью главу легенды.

Что известно о 3-м сезоне

В фундаменте сюжета — история о безжалостном следователе, выступающем против самых опасных маньяков России. Рядом — его ученица и напарница, Есения Стеклова (Паулина Андреева), отстраненная от дел по итогам второго сезона. Есении больше не будет, но без этой эпохальной связки сериал не дрейфанет.

На место Стекловой приходят сразу восемь... маньяков. Именно так — Меглин соберет команду из восьми жестоких убийц, чтобы при помощи их нездоровой психики раскрывать преступления.

Картинка обещает быть еще более реалистичной, а зрителю удастся узнать больше о жизни и мотивации таких психопатов.

Плюс в игру вступает студентка Лера — новая харизматичная фигура, которая, по словам автором, станет едва ли не главным двигателем сюжета. И все это будет происходить спустя пять лет после событий второго сезона.

А еще каст третьего сезона по-настоящему звездный: Никита Кологривый, Анна Савранская, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин и другие молодые актеры. Премьера уже намечена на осень, к 10-летию сериала.

