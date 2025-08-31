Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

У оперативника был свой Мориарти, такой же безумный, как и он сам.

В сериале «Метод» Игорь Самарин — один из самых холодных, расчетливых и опасных антагонистов. Его месть Родику Меглину — не просто личная прихоть, а результат глубокой, многолетней обиды, переплетенной с патологической тягой к контролю и власти над другими людьми.

Конфликт начинается с отца

Всё зародилось ещё в детстве Самарина. Его отец, Григорьев, был первым начальником Родиона Меглина. Когда Игорь узнал, что Меглину разрешено ликвидировать маньяков, в нём поселилось ощущение несправедливости: почему кому-то позволено вершить судьбы людей, а ему — нет?

Отец никогда не давал сыну признания, а когда тот проявил изворотливость и хладнокровие — организовав смерть учителя физкультуры чужими руками — Григорьев не только не похвалил, но отрёкся от него.

Эта сцена стала переломной: Самарин понял, что Меглин для отца ближе и важнее собственного сына. Здесь зародилась личная ненависть к Меглину и желание сломать того, кого отец ставил выше него.

Меглин как цель

Для Самарина Меглин — не просто майор, охотник за маньяками и человек, исполняющий «метод». Он символизирует всю систему, которая отвергла Игоря.

Меглину разрешено убивать, Самарину — нет.

Меглина ценят, а его самого отправили в ссылку.

Григорьев вложил все силы в воспитание Родиона, а собственного сына оставил за бортом.

Отсюда рождается жажда не просто уничтожить Меглина, а перевернуть его систему ценностей, доказать, что «метод» несовершенен, а сам Меглин — такой же смертный, как и все остальные.

Манипулятор от бога

С годами Самарин превращает месть в настоящее искусство манипуляции. Он почти не убивает сам — ему важно заставить других совершать преступления. В этом его отличие от большинства маньяков сериала.

Для охоты на Меглина он использует целую сеть управляемых им убийц — Рубеля, Праздничного убийцу, Осмысловского и других. Самарин словно проверяет Родиона на прочность: сможет ли тот пройти через череду чужих преступлений и при этом сохранить свой метод?

Его финальная цель — сломать Меглина психологически, заставить его принять правила чужой игры.

Почему это важно для финала

Второй сезон показывает кульминацию противостояния. Для Самарина Меглин — не только враг, но и ключ к самоутверждению. Убить его недостаточно — нужно заставить его стать таким же, как он сам: жертвой манипуляций.

Сцена с «игрой в третий лишний», где Меглин и Есеня должны убить друг друга ради спасения Веры, — идеальный пример. Самарин наслаждается мыслью, что заставил Меглина делать выбор, лишая его морального превосходства. Но все-таки недооценивает противника.

