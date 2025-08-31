Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

31 августа 2025 12:19
Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

У оперативника был свой Мориарти, такой же безумный, как и он сам.

В сериале «Метод» Игорь Самарин — один из самых холодных, расчетливых и опасных антагонистов. Его месть Родику Меглину — не просто личная прихоть, а результат глубокой, многолетней обиды, переплетенной с патологической тягой к контролю и власти над другими людьми.

Конфликт начинается с отца

Всё зародилось ещё в детстве Самарина. Его отец, Григорьев, был первым начальником Родиона Меглина. Когда Игорь узнал, что Меглину разрешено ликвидировать маньяков, в нём поселилось ощущение несправедливости: почему кому-то позволено вершить судьбы людей, а ему — нет?

Отец никогда не давал сыну признания, а когда тот проявил изворотливость и хладнокровие — организовав смерть учителя физкультуры чужими руками — Григорьев не только не похвалил, но отрёкся от него.

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Эта сцена стала переломной: Самарин понял, что Меглин для отца ближе и важнее собственного сына. Здесь зародилась личная ненависть к Меглину и желание сломать того, кого отец ставил выше него.

Меглин как цель

Для Самарина Меглин — не просто майор, охотник за маньяками и человек, исполняющий «метод». Он символизирует всю систему, которая отвергла Игоря.

  • Меглину разрешено убивать, Самарину — нет.
  • Меглина ценят, а его самого отправили в ссылку.
  • Григорьев вложил все силы в воспитание Родиона, а собственного сына оставил за бортом.

Отсюда рождается жажда не просто уничтожить Меглина, а перевернуть его систему ценностей, доказать, что «метод» несовершенен, а сам Меглин — такой же смертный, как и все остальные.

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Манипулятор от бога

С годами Самарин превращает месть в настоящее искусство манипуляции. Он почти не убивает сам — ему важно заставить других совершать преступления. В этом его отличие от большинства маньяков сериала.

Для охоты на Меглина он использует целую сеть управляемых им убийц — Рубеля, Праздничного убийцу, Осмысловского и других. Самарин словно проверяет Родиона на прочность: сможет ли тот пройти через череду чужих преступлений и при этом сохранить свой метод?

Его финальная цель — сломать Меглина психологически, заставить его принять правила чужой игры.

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Почему это важно для финала

Второй сезон показывает кульминацию противостояния. Для Самарина Меглин — не только враг, но и ключ к самоутверждению. Убить его недостаточно — нужно заставить его стать таким же, как он сам: жертвой манипуляций.

Сцена с «игрой в третий лишний», где Меглин и Есеня должны убить друг друга ради спасения Веры, — идеальный пример. Самарин наслаждается мыслью, что заставил Меглина делать выбор, лишая его морального превосходства. Но все-таки недооценивает противника.

После этого Родион начал сходить с ума: кто на самом деле убил родителей Меглина в «Методе».

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени 3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени Читать дальше 29 августа 2025
Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение Читать дальше 31 августа 2025
«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже «Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже Читать дальше 31 августа 2025
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна Читать дальше 28 августа 2025
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Читать дальше 1 сентября 2025
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Читать дальше 1 сентября 2025
48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение» 48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение» Читать дальше 1 сентября 2025
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) Читать дальше 1 сентября 2025
До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье Читать дальше 31 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше