Новости о сериале «Мажор»

Новости о сериале «Мажор»
«Свалился с воспалением легких»: где снимают 5 часть «Мажора», и почему Прилучный надолго запомнил 4 сезон
«Свалился с воспалением легких»: где снимают 5 часть «Мажора», и почему Прилучный надолго запомнил 4 сезон Съемки недавней части дались актеру нелегко по двум причинам.
4 февраля 2025 14:04
В Сочи начались съемки пятого сезона «Мажора»
В Сочи начались съемки пятого сезона «Мажора» Появились фото с площадки.
3 февраля 2025 16:51
Шоковая терапия: 6 сериалов, похожих на «Триггер»
Шоковая терапия: 6 сериалов, похожих на «Триггер» Сериал «Триггер» об эксцентричном психологе, действующем нестандартными методами, мгновенно стал хитом и всколыхнул волну любви к исполнителю главной роли Максиму Матвееву. Советуем ещё 6 отличных российских сериалов, по атмосфере похожих на «Триггер».
7 октября 2023 12:42
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты Многие сериалы выйдут в следующем году.
16 сентября 2023 09:04
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.    
27 января 2023 16:42
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Даже самые яркие звезды начинали с малого.  
16 сентября 2022 12:00
«Мажор» с Павлом Прилучным: будет ли пятый сезон?
«Мажор» с Павлом Прилучным: будет ли пятый сезон? Осторожно, спойлеры!
23 августа 2022 16:17
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора» Сериал «Мажор» ворвался на экраны в 2014 году и сразу завоевал свое место во всех топах России. Сериал стал представителем нового витка в кинематографе страны, после которого русский продакшен перестали считать чем-то стыдным и некачественным. С появлением стриминговых платформ таких проектов стало появляться все больше, а интерес зрителей к ним постоянно растет.
2 июля 2022 12:00
5 самых необычных полицейских в кино, которые ломают стереотипы
5 самых необычных полицейских в кино, которые ломают стереотипы Зачастую правоохранители в фильмах и сериалах предстают совсем не такими, как в действительности. Плюс ко всему многие образы на экране ломают эти самые представления, подчеркивая новый ракурс героев. Собрали 5 необычных полицейских, не вписывающихся в привычные концепции.
23 июля 2021 17:46
