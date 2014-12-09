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Постер к сериалу Мажор
Киноафиша Сериалы Мажор Сезоны
Мажор (2014 - …), список сезонов Мажор 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Список сезонов сериала «Мажор»
Мажор - Сезон 1 Сезон 1
2014, 12 эпизодов
 
Мажор - Сезон 2 / Сезон 3 Сезон 2 / Сезон 3
2016, 12 эпизодов
 
Мажор - Сезон 3 Сезон 3
2018, 16 эпизодов
 
Мажор - Сезон 4 Сезон 4
2022, 8 эпизодов
 
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