Сериалы
Мажор
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Создатель «Мажора» и Устюгов создают хит: сериал обещает стать главной премьерой НТВ — с костюмами из XIX века и расследованием
Сюжет звучит интригующе.
Написать
28 сентября 2025 08:27
Попросили ИИ назвать 3 российских сериала круче «Невского»: выбрал мемный проект нулевых и 2 хита, попавших на Netflix
В чем именно измерялась крутость, нейросеть тоже объяснила.
1 комментарий
5 сентября 2025 07:00
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
У звезды «Текста» появился преемник.
1 комментарий
19 августа 2025 11:21
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Измотанный мужчина на несколько лет пропал с радаров.
Написать
14 августа 2025 17:38
Решили смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Заодно рассказали, когда ждать 5-й сезон.
1 комментарий
24 июля 2025 18:36
Переносили уже 2 раза, а ведь 500 тысяч зрителей ждут: когда выйдет 5-й сезон «Мажора»
И о чем расскажет зрителям новая часть.
1 комментарий
10 июля 2025 17:38
Ждете пятый сезон? Готовьтесь к сюрпризам: первые подробности продолжения «Мажора» с Павлом Прилучным
Хитовая драма с нами всерьез и надолго.
2 комментария
7 мая 2025 21:30
Шабашки на красной дорожке: сколько получают Бурунов, Прилучный и другие звезды, просто торгуя лицом
Востребованным знаменитостям необходима денежная мотивация для выхода из дома.
Написать
3 ноября 2024 19:34
Прилучный не виноват: почему Карина Разумовская на самом деле ушла из «Мажора»
После трех сезонов сценаристы решили «убить» героиню.
Написать
6 сентября 2024 12:40
Это вам не «Жизнь по вызову»: у Прилучного есть сериал, который купил Netflix — помните ли вы сюжет?
Поклонники актера пройдут этот тест за секунды.
Написать
4 сентября 2024 11:20
Не только «Мажор»: эти 6 российских сериалов купили иностранцы и остались в полном восторге
В списке оказались не только детективы, но и исторические драмы.
Написать
3 сентября 2024 16:20
Подробности съемок и фанатские версии «Мажора 3»: где на этот раз окажется герой Павла Прилучного
Работа над фильмом стартовала в этом году.
Написать
25 августа 2024 20:15
