В 1 сезоне 1 серии сериала «Бешеный пес» команда Кан У празднует очередное успешное разоблачение страхового мошенничества. Вскоре ребята берутся расследовать обрушение бизнес-центра Ан Чхи Хуна, однако в деле в у них появляется неожиданный соперник.
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