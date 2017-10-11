В 1 сезоне 4 серии сериала «Бешеный пес» Мин Чжун вспоминает свою последнюю встречу с братом, который разорвал с ним все связи в детском доме. Кан У пытается разыскать Кан Ын Чжу из-за совместной фотографии с подозрительным погибшим пилотом.