В 1 сезоне 9 серии сериала «Бешеный пес» JH Group оказывается в опасном положении, когда прокуратура заявляет, что возобновляет расследование крушения рейса 801. Детектив Чжо решает помочь давнему другу в его противостоянии — председателю Чха.
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