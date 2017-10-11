В 1 сезоне 9 серии сериала «Бешеный пес» JH Group оказывается в опасном положении, когда прокуратура заявляет, что возобновляет расследование крушения рейса 801. Детектив Чжо решает помочь давнему другу в его противостоянии — председателю Чха.