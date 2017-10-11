В 1 сезоне 2 серии сериала «Бешеный пес» после победы в пари загадочный страховой следователь Кан Мин Чжун требует у соперника обещанный приз. Чхве Кан У вспоминает былые времена и авиакатастрофу, в которой потерял супругу и сына.
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