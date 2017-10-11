В 1 сезоне 14 серии сериала «Бешеный пес» команда радуется возвращению Ну Ри в агентство, а парень извиняется перед друзьями за причастность отца к катастрофе. Кан У пытается разыскать двух служителей закона, которые были подкуплены Хон Чжу.
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