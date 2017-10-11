В 1 сезоне 10 серии сериала «Бешеный пес» Чхве Кан У предупреждает друзей о ловушке в компании «Тхэян». Команде удается свернуть операцию, однако ценой поимки лидера. Хон Чжу навещает бывшего коллегу за решеткой и освобождает его на особых условиях.