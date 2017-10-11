В 1 сезоне 16 серии сериала «Бешеный пес» адвокат Ли поджидает в конторе Мин Чжуна, однако сталкивается в смертельной схватке с Кан У. Команда организует финальную ловушку, чтобы каждый из виновников сполна ответил за свои преступления.