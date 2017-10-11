В 1 сезоне 11 серии сериала «Бешеный пес» после общей операции Мин Чжун становится сотрудником агентства. Ну Ри неожиданно берет отпуск по семейным обстоятельствам из-за отца, а каждый из компании друзей проходит допрос у главного прокурора.