Во 2 сезоне 8 серии сериала «Корабль» Максим пытается разобраться, почему погибла Даша. Обнаруживается, что в прошлом Элеонора была знакома с судовым врачом Ксенией. С помощью оружия новые пассажиры решают захватить власть на паруснике.