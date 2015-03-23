Во 2 сезоне 10 серии сериала «Корабль» весь экипаж готовит праздник для младшей дочери капитана, но девочка не может простить отца. Алена и Максим решают публично раскрыть свои отношения, а курсант Ренат замечает вдалеке часть материка.
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