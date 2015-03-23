Во 2 сезоне 1 серии сериала «Корабль» экипаж парусного судна готовится к встрече с возможными выжившими. Инструктор по безопасности шантажирует капитанскую дочку жестоким убийством ее семьи, Максим старается держаться подальше от молодых людей.