Во 2 сезоне 13 серии сериала «Корабль» экипаж неизбежно попадает в водопад. Чтобы остаться в живых, пассажиры растягивают по коридорам судна сети. Студентка Вика оказывается в затруднительном положении и умоляет о спасении инструктора Германа.
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