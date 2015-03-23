Во 2 сезоне 13 серии сериала «Корабль» экипаж неизбежно попадает в водопад. Чтобы остаться в живых, пассажиры растягивают по коридорам судна сети. Студентка Вика оказывается в затруднительном положении и умоляет о спасении инструктора Германа.