Во 2 сезоне 22 серии сериала «Корабль» весь экипаж, кроме Валерии, страдает от провалов в памяти. Шпион под прикрытием, Виктор, пытается отыскать на борту черный ящик. Ворожцов хочет вернуть себе воспоминания зарядами электрошокера.
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