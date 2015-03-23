Во 2 сезоне 22 серии сериала «Корабль» весь экипаж, кроме Валерии, страдает от провалов в памяти. Шпион под прикрытием, Виктор, пытается отыскать на борту черный ящик. Ворожцов хочет вернуть себе воспоминания зарядами электрошокера.