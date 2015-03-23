Во 2 сезоне 7 серии сериала «Корабль» новые пассажиры пытаются адаптироваться на паруснике. Орлуша ищет способ избавиться от насекомых, которые обживаются на судне. Петя и Ирина планируют съехаться в одну каюту, но берут день на размышление.