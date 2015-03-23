Во 2 сезоне 14 серии сериала «Корабль» Зацепа осторожно спрашивает Ирину о биологическом отце ее ребенка. Ренат старается скрывать свои безответные чувства, а парусное судно попадает в опасную зону, где верхний слой воды загрязнен токсичным газом.