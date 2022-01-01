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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Корабль
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Актеры сериала «Корабль»
Вся информация о сериале
Илья Любимов
Герман Ворожцов (Преподаватель по основам выживания)
Сергей Друзьяк
Петя Зацепа
Дмитрий Певцов
Виктор Громов (Капитан учебного парусного судна Бегущая по волнам)
Агриппина Стеклова
Надежда Ивановна Соломатина (Повар на камбузе)
Владимир Виноградов
Матвей Зубалевич
Роман Паламарчук
Ингрид Олеринская
Ирина Зябликова
Роман Курцын
Макс Ракита (сын Юрия Ракиты, участник проекта «Александрия»)
Дарья Храмцова
Виктория Рутковская
Ирина Антоненко
Алёна Громова (старшая дочь капитана корабля)
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