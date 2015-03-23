Во 2 сезоне 11 серии сериала «Корабль» молодые люди получают разрешение капитана на организацию пикника на острове. Соломатина готовит прекрасный ужин специально для Громова и Ксении, однако за ночь наконец-то найденный участок суши перемещается...
Related video
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail